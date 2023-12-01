День борьбы со СПИДом – 2023: Правда и мифы о заболевании
В начале декабря отмечается дата, направленная на борьбу с опаснейшей болезнью, которая унесла жизни миллионов людей на рубеже XX–XXI веков, — Всемирный день борьбы со СПИДом. Чем страшен СПИД, какие мифы с ним связаны и как себя уберечь — рассказывает Life.ru.
Красная ленточка — символ Дня борьбы со СПИДом, который отмечается во всём мире 1 декабря, и Россия — не исключение. Фото © jcomp / freepik
СПИД, или синдром приобретённого иммунодефицита, является опасным заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот вирус заражает и разрушает клетки иммунной системы, отвечающей за защиту организма от различных инфекций и болезней. Один раз заражённый вирусом человек становится его носителем на всю жизнь. В итоге развитие заболевания приводит к летальному исходу. К сожалению, современная медицина не знает методов полного излечения СПИДа, но, если выявить болезнь на ранней стадии и провести правильный курс лечения, можно продлить человеку срок полноценной жизни. Предупреждение СПИДа наиболее эффективно с помощью правильной информации и профилактических мер. Этому должен способствовать, в частности, и День борьбы со СПИДом.
Когда отмечают День борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается каждый год 1 декабря. Дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. С 1996 года проведением этого мероприятия занимается ЮНЭЙДС — программа ООН, направленная на борьбу с ВИЧ и СПИДом. В этот день медики со всех уголков планеты объединяются, чтобы поднять осведомлённость населения о СПИДе, оказать поддержку тем, кто живёт с ВИЧ-инфекцией, и внести свой вклад в борьбу с этим вирусом.
Что такое ВИЧ-инфекция. Пути передачи, мифы, профилактика заражения ВИЧ-инфекцией. Видео © YouTube/ Центр СПИД Нижний Новгород
Какие мероприятия пройдут в России
В рамках дня борьбы со СПИДом – 2023 в России будут проведены различные мероприятия для информирования населения. Организации и государственные учреждения будут устраивать просветительские кампании, проводить бесплатное тестирование на ВИЧ, организовывать конференции и семинары, посвящённые проблемам СПИДа, а также распространять информационные материалы в средствах массовой информации и в интернете. Целью этих мероприятий является повышение осведомлённости населения о СПИДе, снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, популяризация безопасного секса и другие профилактические меры.
Чем опасен СПИД
СПИД (Acquired Immune Deficiency Syndrome) — это синдром приобретённого иммунного дефицита, который развивается на фоне ВИЧ-инфекции. ВИЧ — это вирус, который поражает иммунную систему человека и делает его уязвимым для различных инфекций и опухолей. ВИЧ передаётся через кровь, семенную жидкость, влагалищную секрецию при незащищённом сексе, использовании общих игл и шприцев, переливании крови, а также от матери к ребёнку через грудное молоко.
Первые случаи СПИДа были зарегистрированы в 1981 году в США у гомосексуальных мужчин. С тех пор болезнь распространилась по всему миру и стала одной из самых опасных и смертельных эпидемий в истории человечества. По данным ВОЗ, на конец 2020 года в мире жило около 37,7 миллиона человек с ВИЧ, из них 1,5 миллиона заразились в течение года, а 690 тысяч умерли от связанных с ВИЧ заболеваний.
СПИД — неизлечимая болезнь, которая постепенно разрушает иммунитет и приводит к смерти. Однако современная медицина может замедлить развитие инфекции и улучшить качество жизни больных. Для этого используются специальные противовирусные препараты, которые подавляют активность ВИЧ и предотвращают его мутации. Такая терапия называется высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ) и должна проводиться под контролем врача.
Благодаря ВААРТ многие люди с ВИЧ могут жить долго и полноценно. Кроме того, если уровень вируса в крови становится неопределяемым (менее 50 копий на миллилитр), то риск передачи инфекции другим людям снижается до минимума. Это означает, что ВААРТ способствует не только лечению, но и профилактике ВИЧ.
Однако лечение ВИЧ не доступно для всего населения земного шара. По данным ВОЗ, только 27,4 миллиона человек (73%) из тех, кто нуждается в ВААРТ, получали её на конец 2020 года. Основные проблемы — это высокая стоимость лекарств, недостаток финансирования и инфраструктуры, дискриминация и стигматизация людей с ВИЧ.
По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны. Фото © freepik
Разница между ВИЧ и СПИДом
Иногда эти два термина путают. Надо понимать, что ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это вирус, который вызывает СПИД. Когда человек заражён ВИЧ, он может не иметь явных симптомов и может жить с ним долгое время, даже не подозревая, что инфицирован. СПИД — это стадия заболевания, когда иммунная система организма настолько ослаблена, что возникают определенные инфекции и опухоли, которые характерны для этого заболевания.
Симптомы ВИЧ-инфекции
Симптомы ВИЧ-инфекции могут варьироваться от бессимптомного периода до выраженных проявлений. Ранние симптомы включают лихорадку, усталость, боли в суставах и мышцах. Поздние симптомы могут проявляться в виде хронической усталости, потери веса, длительной лихорадки и повышенной уязвимости к инфекциям.
Первые симптомы ВИЧ могут долго не проявлять себя у носителя, человек может не знать о том, что он болен. Фото © pressfoto / freepik
Правда и мифы о СПИДе
Существует много неправдивой и ложной информации о СПИДе, которая может привести к дискриминации, стигматизации и неправильному поведению по отношению к людям с ВИЧ. Опровергаем некоторые из самых распространённых мифов о СПИДе:
- Миф: СПИДом можно заразиться через поцелуй, объятие, рукопожатие, общие предметы быта или насекомых.
- Правда: СПИДом нельзя заразиться такими способами. ВИЧ передаётся только через контакт с заражённой кровью, спермой, вагинальной жидкостью или грудным молоком. Насекомые не являются переносчиками ВИЧ.
- Миф: СПИД — это болезнь гомосексуалистов.
- Правда: СПИД — это болезнь, которой может заболеть любой человек, независимо от его сексуальной ориентации, пола, возраста, расы или национальности. Гомосексуалы не более подвержены риску заражения ВИЧ, чем гетеросексуалы. Главный фактор риска — это несоблюдение мер безопасности при сексуальных контактах, таких как использование презервативов.
- Миф: СПИД можно вылечить или предотвратить с помощью трав, вакцин или молитв.
- Правда: против СПИДа нет лекарства или вакцины. Ни одно из существующих средств не может полностью избавить организм от ВИЧ или предотвратить его передачу. Единственный способ защитить себя и других от ВИЧ — это вести ответственный и безопасный образ жизни, проходить регулярные тесты на ВИЧ и получать адекватное лечение и поддержку в случае заражения.
Какие правила нужно соблюдать для профилактики ВИЧ-инфекции
- Использовать презервативы при любом виде секса.
- Не употреблять наркотики и не делиться иглами и шприцами.
- Проверять кровь на ВИЧ перед переливанием или донорством.
- Проходить тестирование на ВИЧ при планировании беременности или при наличии рисковых факторов.
- Принимать профилактические препараты при высоком риске заражения (например, после сексуального насилия или контакта с заражённой кровью).
- Не дискриминировать и не изолировать людей с ВИЧ, а поддерживать их и уважать их права.
Горячие линии помощи
Если вы столкнулись с проблемой ВИЧ или СПИДа, вы можете обратиться за помощью на одну из многих горячих линий, которые действуют в России. Они поддерживаются разными организациями, но их сфера консультаций примерно одинакова.
Пути передачи ВИЧ-инфекции. Видео © YouTube/ ГТРК Чувашия
Все горячие линии по ВИЧ и СПИД предоставляют консультации:
- о способах заражения и эпидемиологии заболевания;
- о мерах профилактики;
- о правилах поведения для больного и его окружения: когда нужно сообщать о СПИДе, какие процедуры нельзя делать и т.д.;
- по юридическим вопросам, связанным с заболеванием. Например, о постановке на учёт;
- по социальным вопросам, которые касаются жизни заболевшего, включая акции и мероприятия в поддержку больных.
Основной целью этих линий является моральная поддержка людей, которые сталкиваются с ВИЧ/СПИДом. Большинство из них не знает, как поступать. Операторы линии доверия помогают человеку справиться с ситуацией и эмоциональным кризисом. Эмоциональная помощь иногда нужна не только больным, недавно узнавшим о диагнозе, но и людям, у которых есть подозрение на СПИД. В таком случае операторы подскажут клиники, где человек может пройти обследование, в том числе и анонимное.
1. Федеральные номера поддержки по вопросам:
- СПИД: 8-800-1006543, 8-800-5056543;
- психологической поддержки в любой сложной ситуации: +7(495)205-05-50.
2. Департамент здравоохранения города Москвы, городской центр профилактики и борьбы со СПИДом:
- горячая линия: +7(495)366-62-38.