День борьбы со СПИДом – 2023: Правда и мифы о заболевании В начале декабря отмечается дата, направленная на борьбу с опаснейшей болезнью, которая унесла жизни миллионов людей на рубеже XX–XXI веков, — Всемирный день борьбы со СПИДом. Чем страшен СПИД, какие мифы с ним связаны и как себя уберечь — рассказывает Life.ru. 30 ноября, 21:01 Красная ленточка — символ Дня борьбы со СПИДом, который отмечается во всём мире 1 декабря, и Россия — не исключение. Фото © jcomp / freepik

СПИД, или синдром приобретённого иммунодефицита, является опасным заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот вирус заражает и разрушает клетки иммунной системы, отвечающей за защиту организма от различных инфекций и болезней. Один раз заражённый вирусом человек становится его носителем на всю жизнь. В итоге развитие заболевания приводит к летальному исходу. К сожалению, современная медицина не знает методов полного излечения СПИДа, но, если выявить болезнь на ранней стадии и провести правильный курс лечения, можно продлить человеку срок полноценной жизни. Предупреждение СПИДа наиболее эффективно с помощью правильной информации и профилактических мер. Этому должен способствовать, в частности, и День борьбы со СПИДом.

Когда отмечают День борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) отмечается каждый год 1 декабря. Дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. С 1996 года проведением этого мероприятия занимается ЮНЭЙДС — программа ООН, направленная на борьбу с ВИЧ и СПИДом. В этот день медики со всех уголков планеты объединяются, чтобы поднять осведомлённость населения о СПИДе, оказать поддержку тем, кто живёт с ВИЧ-инфекцией, и внести свой вклад в борьбу с этим вирусом.

Что такое ВИЧ-инфекция. Пути передачи, мифы, профилактика заражения ВИЧ-инфекцией. Видео © YouTube/ Центр СПИД Нижний Новгород

Какие мероприятия пройдут в России

В рамках дня борьбы со СПИДом – 2023 в России будут проведены различные мероприятия для информирования населения. Организации и государственные учреждения будут устраивать просветительские кампании, проводить бесплатное тестирование на ВИЧ, организовывать конференции и семинары, посвящённые проблемам СПИДа, а также распространять информационные материалы в средствах массовой информации и в интернете. Целью этих мероприятий является повышение осведомлённости населения о СПИДе, снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, популяризация безопасного секса и другие профилактические меры.

Чем опасен СПИД

СПИД (Acquired Immune Deficiency Syndrome) — это синдром приобретённого иммунного дефицита, который развивается на фоне ВИЧ-инфекции. ВИЧ — это вирус, который поражает иммунную систему человека и делает его уязвимым для различных инфекций и опухолей. ВИЧ передаётся через кровь, семенную жидкость, влагалищную секрецию при незащищённом сексе, использовании общих игл и шприцев, переливании крови, а также от матери к ребёнку через грудное молоко.

Первые случаи СПИДа были зарегистрированы в 1981 году в США у гомосексуальных мужчин. С тех пор болезнь распространилась по всему миру и стала одной из самых опасных и смертельных эпидемий в истории человечества. По данным ВОЗ, на конец 2020 года в мире жило около 37,7 миллиона человек с ВИЧ, из них 1,5 миллиона заразились в течение года, а 690 тысяч умерли от связанных с ВИЧ заболеваний.

СПИД — неизлечимая болезнь, которая постепенно разрушает иммунитет и приводит к смерти. Однако современная медицина может замедлить развитие инфекции и улучшить качество жизни больных. Для этого используются специальные противовирусные препараты, которые подавляют активность ВИЧ и предотвращают его мутации. Такая терапия называется высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ) и должна проводиться под контролем врача.

Благодаря ВААРТ многие люди с ВИЧ могут жить долго и полноценно. Кроме того, если уровень вируса в крови становится неопределяемым (менее 50 копий на миллилитр), то риск передачи инфекции другим людям снижается до минимума. Это означает, что ВААРТ способствует не только лечению, но и профилактике ВИЧ.

Однако лечение ВИЧ не доступно для всего населения земного шара. По данным ВОЗ, только 27,4 миллиона человек (73%) из тех, кто нуждается в ВААРТ, получали её на конец 2020 года. Основные проблемы — это высокая стоимость лекарств, недостаток финансирования и инфраструктуры, дискриминация и стигматизация людей с ВИЧ.

По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны. Фото © freepik

Разница между ВИЧ и СПИДом

Иногда эти два термина путают. Надо понимать, что ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это вирус, который вызывает СПИД. Когда человек заражён ВИЧ, он может не иметь явных симптомов и может жить с ним долгое время, даже не подозревая, что инфицирован. СПИД — это стадия заболевания, когда иммунная система организма настолько ослаблена, что возникают определенные инфекции и опухоли, которые характерны для этого заболевания.

Симптомы ВИЧ-инфекции

Симптомы ВИЧ-инфекции могут варьироваться от бессимптомного периода до выраженных проявлений. Ранние симптомы включают лихорадку, усталость, боли в суставах и мышцах. Поздние симптомы могут проявляться в виде хронической усталости, потери веса, длительной лихорадки и повышенной уязвимости к инфекциям.

Первые симптомы ВИЧ могут долго не проявлять себя у носителя, человек может не знать о том, что он болен. Фото © pressfoto / freepik

Правда и мифы о СПИДе

Существует много неправдивой и ложной информации о СПИДе, которая может привести к дискриминации, стигматизации и неправильному поведению по отношению к людям с ВИЧ. Опровергаем некоторые из самых распространённых мифов о СПИДе:

Миф: СПИДом можно заразиться через поцелуй, объятие, рукопожатие, общие предметы быта или насекомых.

СПИДом можно заразиться через поцелуй, объятие, рукопожатие, общие предметы быта или насекомых. Правда: СПИДом нельзя заразиться такими способами. ВИЧ передаётся только через контакт с заражённой кровью, спермой, вагинальной жидкостью или грудным молоком. Насекомые не являются переносчиками ВИЧ.

Миф: СПИД — это болезнь гомосексуалистов.

СПИД — это болезнь гомосексуалистов. Правда: СПИД — это болезнь, которой может заболеть любой человек, независимо от его сексуальной ориентации, пола, возраста, расы или национальности. Гомосексуалы не более подвержены риску заражения ВИЧ, чем гетеросексуалы. Главный фактор риска — это несоблюдение мер безопасности при сексуальных контактах, таких как использование презервативов.

Миф: СПИД можно вылечить или предотвратить с помощью трав, вакцин или молитв.

СПИД можно вылечить или предотвратить с помощью трав, вакцин или молитв. Правда: против СПИДа нет лекарства или вакцины. Ни одно из существующих средств не может полностью избавить организм от ВИЧ или предотвратить его передачу. Единственный способ защитить себя и других от ВИЧ — это вести ответственный и безопасный образ жизни, проходить регулярные тесты на ВИЧ и получать адекватное лечение и поддержку в случае заражения.

Какие правила нужно соблюдать для профилактики ВИЧ-инфекции

Использовать презервативы при любом виде секса.

Не употреблять наркотики и не делиться иглами и шприцами.

Проверять кровь на ВИЧ перед переливанием или донорством.

Проходить тестирование на ВИЧ при планировании беременности или при наличии рисковых факторов.

Принимать профилактические препараты при высоком риске заражения (например, после сексуального насилия или контакта с заражённой кровью).

Не дискриминировать и не изолировать людей с ВИЧ, а поддерживать их и уважать их права.

Горячие линии помощи

Если вы столкнулись с проблемой ВИЧ или СПИДа, вы можете обратиться за помощью на одну из многих горячих линий, которые действуют в России. Они поддерживаются разными организациями, но их сфера консультаций примерно одинакова.

Пути передачи ВИЧ-инфекции. Видео © YouTube/ ГТРК Чувашия

Все горячие линии по ВИЧ и СПИД предоставляют консультации: о способах заражения и эпидемиологии заболевания;

о мерах профилактики;

о правилах поведения для больного и его окружения: когда нужно сообщать о СПИДе, какие процедуры нельзя делать и т.д.;

по юридическим вопросам, связанным с заболеванием. Например, о постановке на учёт;

по социальным вопросам, которые касаются жизни заболевшего, включая акции и мероприятия в поддержку больных.

Основной целью этих линий является моральная поддержка людей, которые сталкиваются с ВИЧ/СПИДом. Большинство из них не знает, как поступать. Операторы линии доверия помогают человеку справиться с ситуацией и эмоциональным кризисом. Эмоциональная помощь иногда нужна не только больным, недавно узнавшим о диагнозе, но и людям, у которых есть подозрение на СПИД. В таком случае операторы подскажут клиники, где человек может пройти обследование, в том числе и анонимное.

1. Федеральные номера поддержки по вопросам: СПИД: 8-800-1006543, 8-800-5056543;

психологической поддержки в любой сложной ситуации: +7(495)205-05-50.

2. Департамент здравоохранения города Москвы, городской центр профилактики и борьбы со СПИДом: горячая линия: +7(495)366-62-38.

3. Фонд "СПИД.ЦЕНТР": горячая линия: +7(925)732-81-37.



Авторы Андрей Соколов