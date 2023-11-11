Россиянок предупредили о риске подхватить ВИЧ и гепатит через домашний маникюр

Некоторые девушки в целях экономии предпочитают отказываться от салонного маникюра в пользу домашних процедур. Однако это совсем не безопасно, предупредила мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская.

По её словам, главная проблема — в обработке инструментов. Если не соблюдать правила стерилизации, можно заразиться гепатитом, грибковыми инфекциями и даже ВИЧ. Правда, если у инструментов один хозяин, риски снижаются. Но опасность кроется не только в заболеваниях, но и в отсутствии опыта.

"Если это аппаратная обработка, велика вероятность пропилов ногтевой пластины, вследствие чего может повредиться матрикс, то есть ростковая зона. В дальнейшем это может привести к деформации ногтя", — предостерегла Соколовская в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она посоветовала обрабатывать домашний инструмент, а также пользоваться сухожаром (устройство для стерилизации инструментов). В крайнем случае можно пользоваться дезинфицирующим раствором и духовым шкафом с конвекцией, отметила эксперт. Сначала нужно подержать инструмент в растворе, затем промыть щёточкой под проточной водой. После этого хорошо просушить и оставить в духовке в крафт-пакете на час при 180 градусах.