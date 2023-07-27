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27 июля, 13:36

Врач раскрыл, сколько раз в год можно делать рентген лёгких без вреда для здоровья

Пульмонолог Казеннов: Рентген лёгких можно делать до 11 раз в год

Не стоит бояться облучения при прохождении рентгена. Процедура не настолько вредна, как может показаться, в год её разрешается делать более десяти раз, рассказал врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов.

"На заключении врача-рентгенолога можно увидеть полученную дозу облучения — микрозиверт (или МЗВ). Условно говоря, годовой нормой считается 1 МЗВ, а одно исследование рентгена лёгких в двух проекциях обычно от 0,09 до 0,18 МЗВ. Итого 6–11 раз в год можно считать безопасным", — приводит его слова РИАМО.

При этом, по словам врача, флюорографию можно делать ещё чаще — доза облучения при таком скрининговом исследовании составляет не более 0,05 МЗВ. Между тем качество этого снимка низкое, поэтому ФЛГ в настоящее время почти не применяется, в отличие от рентгена органов грудной клетки в двух проекциях.

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Ранее Лайф рассказывал, что нельзя пить перед сдачей крови. С помощью анализа можно выявить многие нарушения в работе организма, в том числе анемию или аллергическую реакцию. На сегодняшний день есть несколько видов общего анализа крови, который, как правило, сдают натощак или спустя не менее трёх часов после приёма пищи. Подробнее о прочих ограничениях — в нашем материале.

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Николь Вербер
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