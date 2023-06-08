Онкобольная россиянка после рентгена узнала, что врачи забыли в её теле скальпель

СУ СК России по Краснодарскому краю организовал проверку по факту сообщений о том, что в теле онкобольной пациентки одной из клиник в Сочи врачи оставили хирургический скальпель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в СК.

По информации kp.ru, хирурги из Сочи не заметили опухоль на начальной стадии рака, а в начале 2023 года состояние женщины резко ухудшилось. Было принято решение провести операцию на кишечнике. После этого пациентку отправили на курс химиотерапии. Когда она сделала повторный рентген уже в Екатеринбурге, врачи были шокированы, увидев на снимках скальпель.

Инструмент из тела пациентки извлекли. Женщина обвинила медицинских работников в халатности и пожаловалась на них в Следственный комитет.