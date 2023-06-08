Пенсионерка из глубинки годами "вынашивала" в животе опухоль, которая достигла веса в 50 кг

Врачи Челябинской областной больницы избавили 68-летнюю пациентку от гигантской кисты яичника, которая весила почти 50 килограммов. Как сообщает kp.ru, последние три года для Галины Минигуловой из города Аши были настоящим адом: спать могла только сидя, ходить было тяжело, мыли её дочери в четыре руки, а огромная опухоль свисала почти до коленей.

От возрастной пациентки с гигантским новообразованием отказались врачи пяти ближайших клиник. Необходимость операции была очевидна, но у женщины целый букет сопутствующих заболеваний: аллергия, астма, давление. Состояние Галины ухудшалось из-за того, что опухоль давила на внутренние органы, появилась одышка.

При поступлении вес женщины составлял 137 килограммов, сейчас он уменьшился до 90. Фото © kp.ru / Дарья Маркова

К счастью, акушеры-гинекологи в Челябинске взялись за сложный случай, хотя сейчас признаются: такое в их практике, пожалуй, впервые.

"Больше 20 лет работаю, впервые увидел такое. Всю брюшную полость заполняла эта опухоль, и там просто не было места для других органов, она сдавливала практически все органы и растягивала живот настолько, что он был гораздо больше, чем 9-месячная беременность", — рассказал врач – акушер-гинеколог Челябинской областной клинической больницы Иван Шевцов.

Операция прошла успешно. За 2,5 часа Галина похудела на несколько десятков килограммов. Оказалось, что вес самой кисты был около трёх килограммов — что уже само по себе довольно много, а всё остальное — вода.

"Сейчас я как Дюймовочка, смешно даже сказать. Единственное, с дыханием проблемы из-за астмы. Лёгкие были сжаты, сейчас они потихоньку открываются. Пока кислородом через трубочки дышу", — говорит спасённая пенсионерка.