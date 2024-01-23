Многодетный оленевод пригласил Путина на Ямал и пообещал прокатить в упряжке

Президента России Владимира Путина пригласили в гости на Ямал, чтобы поучаствовать в красивом северном празднике — Дне оленевода. Приглашение прозвучало на встрече российского лидера с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Один из участников встречи, потомственный оленевод в пятом поколении, приехал в Москву вместе с членами своей многодетной семьи, передал главе государства привет от жителей тундры и заверил, что все будут крайне рады его приезду.

"Мы приглашаем вас на Ямал, на праздник День оленевода, покатаем вас на трёх белых оленях", — обратился к президенту один из гостей Всероссийского семейного форума "Родные-любимые".

Путин поблагодарил за приглашение и в ответ поинтересовался скоростью, с которой по тундре движется оленья упряжка. Услышав ответ — до 70 километров в час, президент очень удивился и даже пошутил о том, положен ли пояс безопасности, когда речь идёт о такой прыти.