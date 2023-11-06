Этноблогер рассказал, как олени помогают молодым парням привлекать девушек в тундре

Ямальский этноблогер Афанасий Тэсида рассказал о значимости белых оленят среди местных и специальном обряде, с помощью которого кочевники поминают усопших.

По его словам, появление в стаде белых оленят считается символом достатка. Поэтому их рождение встречают особенно радостно.

Среди молодых принято запрягать таких оленей, чтобы обратить на себя внимание девушек. Примечательно, что после женитьбы на подобных упряжках больше не ездят, заявил этноблогер в беседе с РИА "ФедералПресс".

Ещё перед началом зимнего сезона тундровики проводят специальный обряд: рассыпают по земле махорку и разломанные спички. Согласно обряду, души предков успокаиваются, а зима будет комфортной.