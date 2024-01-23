Графолог объяснила, почему у врачей такой неразборчивый почерк

Неразборчивый почерк у медиков может быть вызван как определёнными личностными качествами, так и тем, что человеку приходится держать в голове огромный объём информации. Такое объяснение предложила графолог, кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль.

По её словам, беглый и неразборчивый тип письма часто выдаёт делового человека, который может похвастаться глубокими профессиональными компетенциями. А вот чистый и каллиграфический почерк, как по линеечке, мы ошибочно можем принять за признак системности мышления, аккуратности человека, а на деле обладатель такого типа письма много времени уделяет внешнему: для него важнее подача и имидж, а не внутреннее содержание.

"Когда мозг работает на таких волнах, когда приходится выделять только самое главное, тогда и почерк тоже становится упрощённым, схематичным. Настолько, что буквы бывает сложно разобрать. Часто такое встречается у врачей", — пояснила собеседница "Москвы 24".