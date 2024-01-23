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"Щит" вежливости и здоровый эгоизм: Россиянам раскрыли, как справиться с недоброжелателями на работе

HR-эксперт Консманова советует носить "щит" вежливости с конфликтными коллегами

23 января, 09:01
Эксперт советует носить "щит" вежливости с конфликтными коллегами. Обложка © Shutterstock

Эксперт советует носить "щит" вежливости с конфликтными коллегами. Обложка © Shutterstock

Многие из нас сталкиваются с напряжёнными отношениями в коллективе. Ситуация сама по себе неприятная, к тому же она может негативно сказаться даже на результативности работы. Как определить недоброжелателей и как с ним правильно взаимодействовать, Лайфу рассказала HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова.

Некоторые люди открыто проявляют агрессию или враждебность по отношению к коллегам. Важно понимать, что у такого поведения всегда есть цель. Консманова призвала обращать внимание на неявные сигналы:

  • человек ведёт себя иначе при начальнике или других коллегах;
  • подчёркнуто сухо отвечает вам на вопросы;
  • постоянно выражает несогласие с вашим мнением.

Осознание собственных границ и умение сообщить об их нарушении предотвращает профессиональное выгорание и позволяет избежать конфликтов с коллегами и начальством. Такой навык помогает отделить своё "я" от другого человека и дать понять, какие действия с его стороны недопустимы.

Осознание собственных границ и умение сообщить об их нарушении предотвращает профессиональное выгорание и позволяет избежать конфликтов с коллегами и начальством. Такой навык помогает отделить своё "я" от другого человека и дать понять, какие действия с его стороны недопустимы.
Осознание собственных границ и умение сообщить об их нарушении предотвращает профессиональное выгорание и позволяет избежать конфликтов с коллегами и начальством. Такой навык помогает отделить своё "я" от другого человека и дать понять, какие действия с его стороны недопустимы.
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Чтобы настроить адекватное общение с враждебным коллегой, можно не только защищать личные границы, но и применять простые приёмы:

  • Увеличить дистанцию. Если приходится работать с неприятным человеком, постарайтесь делать это не в тесном контакте.
  • Сбавить темп общения. Когда не получается совсем увернуться от общения, можно его хотя бы сократить.
  • Носить "щит" вежливости. Это может стать хорошей защитой: на любой негатив реагируйте улыбкой, доброжелательностью.
  • Сосредоточиться на себе. Чужой негатив не должен влиять на ваше состояние и уверенность.
  • Научиться симпатизировать "врагу". Стоит поискать в человеке что-то приятное: возможно, он хороший родитель или помогает бездомным животным.

Эксперт советует также развивать и свои коммуникативные навыки — это прекрасный инструмент для улаживания конфликтов. Рефлексивное слушание, перефразирование, проявление эмпатии, а также управление голосом, интонацией и умение задавать вопросы пригодятся вам при общении с самыми разными людьми.

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А ранее Лайф рассказывал, что большинство россиян (54%) желают проводить на работе не более четырёх часов в день, тогда как трудиться в два раза дольше согласны лишь 7% сотрудников. Каждый десятый (12%) заинтересован в зарплате от миллиона рублей, каждый третий (29%) согласен получать до миллиона, а каждый пятый (19%) — от 100 до 250 тысяч рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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