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10 января, 11:18

"Я не напрягаюсь": Путин ответил шуткой на вопрос о восстановлении после работы

Путин пошутил, что "не напрягается" в ответ на вопрос о своей работоспособности

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о своей работоспособности и том, какой "личный секрет" позволяет ему восстанавливаться с таким графиком. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности Анадыря.

Владимир Путин ответил шуткой на вопрос о восстановлении после работы. Видео © LIFE

"Есть известная шутка на этот счёт: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", — пошутил он.

Российский лидер отметил, что это, конечно, не так — и жизнь "заставляет напрягаться". По мнению Путина, когда у человека появляется ответственность, у него "открываются определённые возможности, которых раньше никто не видел, а они есть". Кроме того, нужно любить своё дело.

"Вот я люблю", — добавил Путин.

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Ранее Владимир Путин рассказал, что тратит на спорт минимум по два часа каждый день. По словам главы государства, он занимается в зале и бассейне.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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