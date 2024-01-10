"Я не напрягаюсь": Путин ответил шуткой на вопрос о восстановлении после работы

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о своей работоспособности и том, какой "личный секрет" позволяет ему восстанавливаться с таким графиком. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности Анадыря.

Владимир Путин ответил шуткой на вопрос о восстановлении после работы. Видео © LIFE

"Есть известная шутка на этот счёт: "Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", — пошутил он.

Российский лидер отметил, что это, конечно, не так — и жизнь "заставляет напрягаться". По мнению Путина, когда у человека появляется ответственность, у него "открываются определённые возможности, которых раньше никто не видел, а они есть". Кроме того, нужно любить своё дело.

"Вот я люблю", — добавил Путин.