Путин — о западных мультиках: Всё стреляет, скачет так, что башка отвалится
Путин поставил советские мультики в пример современным западным
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Анадыря сравнил добрые советские мультики с современными западными, в которых "всё стреляет и скачет".
Владимир Путин поставил советские мультики в пример современным западным. Видео © LIFE
"Смотришь современные мультики западного производства — там всё стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают?" — сказал глава государства.
При этом советские мультики, подчеркнул президент, совсем другого качества, они оказывают совсем другое эмоциональное, эстетическое воздействие на малышей.
А ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с главой "Союзмультфильма" Юлианой Слащёвой отметил мировую популярность таких современных российских проектов, как "Фиксики" и "Маша и Медведь".
LIFE / Павел Баранов