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10 января, 10:59

Путин — о западных мультиках: Всё стреляет, скачет так, что башка отвалится

Путин поставил советские мультики в пример современным западным

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Анадыря сравнил добрые советские мультики с современными западными, в которых "всё стреляет и скачет".

Владимир Путин поставил советские мультики в пример современным западным. Видео © LIFE

"Смотришь современные мультики западного производства — там всё стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают?" сказал глава государства.

При этом советские мультики, подчеркнул президент, совсем другого качества, они оказывают совсем другое эмоциональное, эстетическое воздействие на малышей.

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А ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с главой "Союзмультфильма" Юлианой Слащёвой отметил мировую популярность таких современных российских проектов, как "Фиксики" и "Маша и Медведь".

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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