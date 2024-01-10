Путин — о западных мультиках: Всё стреляет, скачет так, что башка отвалится

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Анадыря сравнил добрые советские мультики с современными западными, в которых "всё стреляет и скачет".

Владимир Путин поставил советские мультики в пример современным западным. Видео © LIFE

"Смотришь современные мультики западного производства — там всё стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают?" — сказал глава государства.

При этом советские мультики, подчеркнул президент, совсем другого качества, они оказывают совсем другое эмоциональное, эстетическое воздействие на малышей.