"Знания, команда и креатив": Силуанов объяснил, почему "Буратино" — лучший мультфильм по финграмотности
Силуанов назвал "Буратино" лучшим мультфильмом по финансовой грамотности
Министр финансов России Антон Силуанов назвал "Буратино" любимым мультфильмом по финансовой грамотности. По его словам, в сюжете данной картины есть всё об успехе: "знания, команда и креатив".
"Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава финансового ведомства во время лекции на выставке-форуме "Россия" посоветовал не гнаться за большими деньгами, отдав предпочтение образованию и поиску хороших бизнес-партнёров.
Ранее Антон Силуанов подтвердил, что Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. По его словам, это необходимо для "охлаждения" льготной ипотеки.
ТАСС / Сергей Бобылев