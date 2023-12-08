"Знания, команда и креатив": Силуанов объяснил, почему "Буратино" — лучший мультфильм по финграмотности

Министр финансов России Антон Силуанов назвал "Буратино" любимым мультфильмом по финансовой грамотности. По его словам, в сюжете данной картины есть всё об успехе: "знания, команда и креатив".

"Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава финансового ведомства во время лекции на выставке-форуме "Россия" посоветовал не гнаться за большими деньгами, отдав предпочтение образованию и поиску хороших бизнес-партнёров.