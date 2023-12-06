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6 декабря, 19:36

Силуанов назвал успешным опыт внедрения налога на сверхприбыль

Силуанов: Налог на сверхприбыль оправдал ожидания и принёс в бюджет 305 млрд

Глава Минфина РФ Антон Силуанов высоко оценил эффективность введённого в этом году налога на сверхприбыль компаний. Лишь за 2023 год крупный бизнес принёс в бюджет свыше 300 миллиардов рублей.

По словам министра, отечественные предприниматели могли заплатить налог в этом году по ставке 5% или в следующем — по ставке 10%. Многие решили не ждать 2024-го и сразу сделали разовый взнос.

"Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объём доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше трёхсот миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 миллиардов", — приводят слова Силуанова "Известия".

Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

Ранее Минфин сообщал, что госбюджет РФ в 2023 году получит 362 миллиарда дополнительных доходов. Такой прирост казне обеспечат средства из нефтегазового сектора.

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T.me / Минфин России

Илья Пушкарев
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