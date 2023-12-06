Силуанов назвал успешным опыт внедрения налога на сверхприбыль

Глава Минфина РФ Антон Силуанов высоко оценил эффективность введённого в этом году налога на сверхприбыль компаний. Лишь за 2023 год крупный бизнес принёс в бюджет свыше 300 миллиардов рублей.

По словам министра, отечественные предприниматели могли заплатить налог в этом году по ставке 5% или в следующем — по ставке 10%. Многие решили не ждать 2024-го и сразу сделали разовый взнос.

"Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объём доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше трёхсот миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю — 305 миллиардов", — приводят слова Силуанова "Известия".