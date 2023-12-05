Бюджет РФ в декабре может пополниться на 362 млрд рублей за счёт нефтегазовых доходов
Минфин: Бюджет РФ может получить 362 млрд руб. дополнительных доходов
Российский бюджет в текущем месяце может получить дополнительно 362 миллиарда рублей за счёт нефтегазовых доходов. Об этом сообщил Минфин.
"Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 года в размере 362,0 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило минус 117,2 млрд руб.", — говорится в сообщении.
По данным Минфина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от того объёма, который ожидался в ноябре, составило минус 117,2 миллиарда рублей. При этом в общем за ноябрь эта статья доходов бюджета увеличилась на 10,9% — до 961,7 миллиарда рублей.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Согласно ему, в 2024 году доходы ожидаются в размере 35,065 триллиона рублей, а в 2025-м и 2026-м — 33,552 и 34,051 триллиона соответственно.
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