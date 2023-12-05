Бюджет РФ в декабре может пополниться на 362 млрд рублей за счёт нефтегазовых доходов

Российский бюджет в текущем месяце может получить дополнительно 362 миллиарда рублей за счёт нефтегазовых доходов. Об этом сообщил Минфин.

"Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 года в размере 362,0 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило минус 117,2 млрд руб.", — говорится в сообщении.

По данным Минфина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от того объёма, который ожидался в ноябре, составило минус 117,2 миллиарда рублей. При этом в общем за ноябрь эта статья доходов бюджета увеличилась на 10,9% — до 961,7 миллиарда рублей.