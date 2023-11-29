Путин пошутил о слезах Силуанова из-за денег

Министр финансов России Антон Силуанов "заплачет", когда ознакомится с дополнительными предложениями по бюджетным расходам. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".

Путин пошутил про Силуанова. Видео © LIFE

Российскому лидеру предложили рассмотреть вариант расширения возможностей "Менделеевской карты", как это было сделано с "Пушкинской картой". Президент ответил, что в первом случае расходы ложатся на плечи компаний-партнёров этого проекта, а "Пушкинскую карту финансирует государство из бюджета.

"Что касается расширения действия "Менделеевской карты", тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета. Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нету", — пошутил Путин, отметив, что в уже принятый бюджет будет сложно внести дополнительные расходы.