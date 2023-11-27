Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Ранее глава государства назвал бюджет большим, надёжным и сбалансированным.

Согласно документу, в 2024 году доходы составят 35,065 триллиона рублей, после чего — 33,552 и 34,051 триллиона. Расходы в следующем году ожидаются в размере 36,66 триллиона, а после будут на уровне отметки 34,382 и 35,587 триллиона рублей.