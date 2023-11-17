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Регион
Опубликовано 17 ноября 2023, 10:58

Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2024 год

Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщается на сайте ГД.

Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы
Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы

По словам председателя Думы Вячеслава Володина, при формировании бюджета нашей страны была учтена необходимость исполнения социальных обязательств перед населением, а также решения задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уже рассказывал Лайф, проект федерального бюджета на ближайшие годы был составлен с учётом бюджетных принципов, определяющих безопасный уровень расходов. Согласно документу, в 2024 году доходы составят 35,065 триллиона рублей, после чего — 34,382 и 35,587 трлн рублей. Расходы в следующем году ожидаются в размере 36,66 трлн, а после будут на уровне отметки в 34,382 и 35,587 трлн рублей. Глава государства отметил, что идёт определённое ужимание отдельных статей бюджета, однако назвал его большим, надёжным и сбалансированным.

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Николь Вербер
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