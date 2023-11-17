Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2024 год
Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщается на сайте ГД.
По словам председателя Думы Вячеслава Володина, при формировании бюджета нашей страны была учтена необходимость исполнения социальных обязательств перед населением, а также решения задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.
Как уже рассказывал Лайф, проект федерального бюджета на ближайшие годы был составлен с учётом бюджетных принципов, определяющих безопасный уровень расходов. Согласно документу, в 2024 году доходы составят 35,065 триллиона рублей, после чего — 34,382 и 35,587 трлн рублей. Расходы в следующем году ожидаются в размере 36,66 трлн, а после будут на уровне отметки в 34,382 и 35,587 трлн рублей. Глава государства отметил, что идёт определённое ужимание отдельных статей бюджета, однако назвал его большим, надёжным и сбалансированным.
Shutterstock