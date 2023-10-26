Силуанов раскрыл детали проекта бюджета РФ на 2024–2026 годы

Проект российского бюджета на 2024–2026 годы составлен с учётом бюджетных принципов, определяющих безопасный уровень расходов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"Внешние факторы, которые воздействуют на поступление доходов, также волатильны достаточно. Поэтому бюджет на следующие три года составлен с учётом бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к разбалансировке бюджета", — обратил внимание Силуанов.

Так, в следующем году бюджетные доходы составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году — 33,552 триллиона, в 2026-м — 34,051 триллиона. При этом планируемый уровень расходов варьируется на планках 36,66, 34,382 и 35,587 триллиона рублей соответственно. Исходя из этого, в течение ближайших трёх лет дефицит бюджета не должен превысить 1% ВВП. В частности, в 2024-м он составит 0,9% ВВП, после чего 0,4% и 0,8% ВВП.

При этом основная часть финансирования дефицита в 2024–2026 годах будет идти из государственных внутренних заимствований, а в следующем году также из средств Фонда национального благосостояния. Между тем общий объём заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета на весь период с 2024 по 2026 год составит около четырёх трлн рублей в год.