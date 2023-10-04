Как проект бюджета отразится на потребительском рынке Госдума готовится к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Какое значение он имеет для инфляции, цен на основные товарные группы, какие сигналы посылаются валютному и топливному рынкам? 3 октября, 22:44 В течение трёх лет поступления в казну увеличатся. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

На каких финансовых показателях основан проект бюджета

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Ожидается, что в течение следующих трёх лет государственные траты, а также объём денежных поступлений в казну заметно увеличатся.

Значительные средства направят на переоснащение производств в таких сферах, как станкостроение, новые технологии, авиастроение, беспилотники и средства коммуникации. Деньги пойдут также на строительство и ремонт школ, социальную газификацию, обеспечение дорожной деятельности, обновление инфраструктуры наземного электрического транспорта, развитие региональных аэропортов, а также лекарственное обеспечение льготников.

Сколько денег поступит в бюджет. Инфографика © LIFE

В целом на развитие национальной экономики за три года правительство планирует выделить из бюджета больше 10,8 трлн рублей. Для сравнения: нацбезопасность и правоохрана получат 10,07 трлн, здравоохранение — 4,87 трлн, образование — 4,27 трлн, а сфера ЖКХ — 1,77 трлн.

Как показатели бюджета повлияют на потребительский рынок

Утверждённый правительством бюджет свёрстан, опираясь на данные прогноза социально-экономического развития. В этом документе, например, отмечается, что вслед за прошлогодним снижением ВВП на 2,1% уже в 2023-м он увеличится на 2,8%. В 2024 и 2025 годах тоже ожидается рост — на 2,3%, а в 2026-м — на 2,2%.

При этом инфляция по итогам текущего года составит 7,5%, но уже в следующем она должна замедлиться до 4,5%. Затем будет достигнут целевой уровень 4%.

Сколько денег поступит в бюджет от продажи энергоресурсов. Инфографика © LIFE

Ожидается рост заработных плат россиян в реальном выражении. В 2023 году должен составить 6,2%, в 2024-м — 2,5%, в 2025-м — 2,6%, а в 2026-м — 2,3%. При этом уровень безработицы продолжит оставаться относительно низким. На протяжении всего трёхлетнего периода он будет находиться вблизи 3,1%.

Предполагается уверенное восстановление розничного товарооборота. Для сравнения: в 2022 году объём торговли снизился на 6,5%, но уже в 2023-м его значение вырастет на 5,8%. В 2024-м рост составит 3,6%, в 2025-м — 3,4%, а в 2026-м — 3,5%.

Кроме того, инвестиции в текущем году должны увеличиться на 6%, в 2024 году — на 2,3%, а в 2025-м и 2026-м рост составит по 3%. При этом прогноз учитывает сложившуюся динамику экономики и меры, предпринимаемые руководством страны. Будут решаться приоритетные задачи. Среди них расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнёрами из дружественных стран, а также укрепление технологического и финансового суверенитета, опережающее строительство инфраструктуры: транспортной, коммунальной и социальной.

Сколько составят нефтегазовые доходы казны. Инфографика © LIFE

— Я думаю, что нам стоит ожидать тенденции на укрепление курса рубля из-за роста цен на нефть. Будет больше поступления валюты на внутренний рынок, поэтому для рубля появляется такая серьёзная поддержка. Мы видим, что санкции не повлияли на способность России продавать нефть за рубеж и произошла очень быстрая адаптация к ограничениям, которые были наложены. Это окажет позитивное влияние на инфляцию. Ноябрь-декабрь — это традиционный сезон скидок, цены будут снижаться, чтобы завлечь всё больше покупателей, — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

ЦБ РФ отмечает проинфляционные риски от слабого рубля, а правительство вводит экспортные пошлины, привязанные к курсу. Всё это говорит о том, что дальнейшее ослабление рубля будет вызывать ответную реакцию властей, поэтому, на наш взгляд, вероятность последующего укрепления рубля выше, чем его ослабление. Такое мнение высказал аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

— Рост бюджетных расходов теоретически может увеличить денежную массу в обращении. Но для этого и нужна жёсткая денежно-кредитная политика, чтобы связывать избыточную денежную массу, а также не помешают дополнительные меры валютного контроля, чтобы стабилизировать курс рубля. Ключевая ставка в 13% годовых позволяет уже сегодня сдерживать инфляцию, — считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Проект бюджета, очевидно, отражает текущие приоритеты правительства в экономике и социальной сфере, такие как стимулирование роста экономики, поддержка социальных программ, инфраструктурные проекты. Если бюджет предполагает значительный дефицит, что означает большие государственные расходы, это может стимулировать рост цен и, следовательно, инфляцию. Однако не стоит забывать, что инфляция также зависит и от других факторов. Такое мнение высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-форекса" Александр Шнейдерман.

Курс доллара по прогнозу социально-экономического развития РФ. Инфографика © LIFE

— Мы считаем, что распределение средств в бюджете может повлиять на цены на основные товарные группы. Например, увеличение госрасходов на социальные программы может снизить давление на цены на некоторые услуги, такие как здравоохранение и образование. Однако также дефицит бюджета может теоретически оказать давление на валютный рынок, — добавил Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева