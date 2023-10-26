Путин назвал бюджет России большим, надёжным и сбалансированным

Глава государства Владимир Путин охарактеризовал бюджет России, как большой, надёжный и сбалансированный. Об этом президент сообщил на встрече с молодыми учёными страны в РКК "Энергия", отвечая на вопрос о секвестировании федеральной космической программы.

"Это не секвестирование [федеральной космической программы], там идёт определённое ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надёжный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению сегментов своей работы", — подчеркнул российский лидер.