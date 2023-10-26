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26 октября, 19:03

Путин назвал бюджет России большим, надёжным и сбалансированным

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин охарактеризовал бюджет России, как большой, надёжный и сбалансированный. Об этом президент сообщил на встрече с молодыми учёными страны в РКК "Энергия", отвечая на вопрос о секвестировании федеральной космической программы.

"Это не секвестирование [федеральной космической программы], там идёт определённое ужимание отдельных статей бюджета. В целом бюджет у нас большой, надёжный и сбалансированный. Всё зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению сегментов своей работы", — подчеркнул российский лидер.

Россия потратит почти 11 трлн на оборону в 2024 году

Россия потратит почти 11 трлн на оборону в 2024 году

Сегодня в Государственной думе в первом чтении был принят проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Он составлен с учётом бюджетных принципов, которые определяют безопасный уровень расходов. Так, доходы бюджета составят в 2024 году 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Расходы в 2024 году ожидаются в размере 36,66 трлн, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн.

Александр Юнашев
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