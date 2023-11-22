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Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

22 ноября, 10:09

ТАСС / Михаил Метцель

Совет Федерации на заседании в среду, 22 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение принято единогласно — 154 сенатора высказались за.

Согласно документу, в 2024 году доходы составят 35,065 триллиона рублей, после чего — 33,552 и 34,051 трлн рублей. Расходы в следующем году ожидаются в размере 36,66 трлн, а после будут на уровне отметки в 34,382 и 35,587 трлн рублей.

Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы

Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы

Напомним, 17 ноября Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Президент РФ Владимир Путин, на подпись которому теперь отправится документ, назвал бюджет большим, надёжным и сбалансированным.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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