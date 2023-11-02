Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году
В 2024 году не планируется повторно вводить налог на сверхприбыль. Также не предусмотрены и другие резкие изменения государственной налоговой политики. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов России со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.
"Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется", — отметил он.
Сазанов указал, что в рамках текущего бюджетного цикла не будет повышения ставок НДФЛ и в 2024 году. По его словам, остаются прежними базовые параметры налоговой системы. Изменения коснутся отраслей с экономической и природной рентой, где дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиций.
Напомним, летом этого года Совет Федерации принял закон о налоге на сверхприбыль крупных организаций. При этом делаются исключения для ряда компаний, о чём прописано в тексте. Документ должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
ТАСС / Валерий Шарифулин