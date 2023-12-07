Силуанов объяснил планы поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

"Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей". Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные решения. Поэтому то, что мы сейчас предложили, — это элементы стабилизации этого рынка для того, чтобы не было каких-то волатильностей в этом секторе", — сказал Силуанов.