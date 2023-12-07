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7 декабря, 14:51

Силуанов объяснил планы поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Силуанов: Повышение первоначального взноса до 30% охладит льготную ипотеку

Глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что министерство предложило поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Он объяснил причины этого шага в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!"

"Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей". Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные решения. Поэтому то, что мы сейчас предложили, — это элементы стабилизации этого рынка для того, чтобы не было каких-то волатильностей в этом секторе", — сказал Силуанов.

Набиуллина сочла "путём в тупик" избыток льготных госпрограмм кредитования

Набиуллина сочла "путём в тупик" избыток льготных госпрограмм кредитования

Напомним, Минфин РФ также предложил вдвое урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга до шести миллионов рублей. Кроме того, возможно ограничение получения заёмщиками сразу нескольких льготных кредитов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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