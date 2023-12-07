Набиуллина сочла "путём в тупик" избыток льготных госпрограмм кредитования

Избыток льготных госпрограмм кредитования — верный путь в тупик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!". По её словам, чем больше таких программ, тем больше ставка для остальных.

"Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что за дешёвые кредиты, которые получают определённые группы населения, платят все остальные. По её словам, таким образом можно можно войти в "порочный круг", ведь при повышении ставки хочется ввести новые льготы. Но если программы будут расширятся ещё, ставка будет только расти, заключила глава ЦБ.