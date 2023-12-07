Набиуллина призвала "быть ко всему готовыми" на вопрос Лайфа о ключевой ставке

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос Лайфа о том, стоит ли россиянам готовиться к понижению ключевой ставки или же к её повышению.

Эльвира Набиуллина о повышении ключевой ставки. Видео © LIFE

"Надо быть ко всему готовыми всегда", — дала краткий комментарий руководитель ЦБ.