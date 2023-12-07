Набиуллина призвала "быть ко всему готовыми" на вопрос Лайфа о ключевой ставке
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос Лайфа о том, стоит ли россиянам готовиться к понижению ключевой ставки или же к её повышению.
Эльвира Набиуллина о повышении ключевой ставки. Видео © LIFE
"Надо быть ко всему готовыми всегда", — дала краткий комментарий руководитель ЦБ.
Ранее экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что российскому Центробанку под руководством Эльвиры Набиуллиной удаётся противостоять внешним шокам, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в экономике страны. Он признался в интервью, что едва ли кто-то в нынешней ситуации поступил бы более эффективно, чем Набиуллина.
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