В Госдуме назвали Набиуллину разрушителем легенд о мощи Запада Депутат Толмачёв: Набиуллина – разрушитель легенд о мощи западной экономики 29 ноября, 13:26 ТАСС / Сергей Бобылев

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не зря получила "титул" "главного разрушителя года" по версии газеты Politico — она действительно разрушила мифы о мощи Запада. Так считает депутат Госдумы Александр Толмачёв. По его словам, Набиуллина не только смогла отразить удары по российской экономике, но и, по сути, сумела нанести ущерб европейской экономической системе.

"Эльвира Сахипзадовна Набиуллина — разрушитель легенд о мощи западной экономики, о невозможности жить без доллара и евро. А ещё о том, что страну масштаба России можно изолировать эффективно, в том числе экономически", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Коллега Толмачёва, зампред Комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов считает важнее всех рейтингов тот факт, что главе Банка России лично доверяет президент страны.

"Она вовсе не классический технократ и блестяще владеет навыками эмпатии. Всякий раз, встречаясь в Думе с Эльвирой Сахипзадовной и её командой, к концу откровенной и доверительный беседы соглашаешься с абсолютным большинством её доводов и контраргументов. У руководства Центробанка есть целостная доктрина, она проверена самыми разными "чёрными вторниками" на протяжении трёх десятилетий", — отметил парламентарий.

Напомним, газета Politico на ежегодном мероприятии в Брюсселе выбрала "наиболее влиятельные персоны за год". Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина была объявлена "главным разрушителем года" за то, что она спасла российскую экономику ещё в 2014 году. Спустя почти 10 лет политика Центробанка, по оценке аналитиков журнала, сделала возможным "предотвращение последствий беспрецедентных санкционных мер Запада".