Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной "главным разрушителем года" по версии журнала Politico за достижения по борьбе с санкциями. Он считает причиной то, что экономика страны вышла на траекторию роста вопреки рестрикциям.

"Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций... Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать", — объяснил представитель Кремля.