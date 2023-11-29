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29 ноября, 09:51

Кремль оценил объявление Набиуллиной "главной разрушительницей года" по версии Politico

Песков объяснил включение Набиуллиной в рейтинг Politico ростом экономики России

<p>Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной "главным разрушителем года" по версии журнала Politico за достижения по борьбе с санкциями. Он считает причиной то, что экономика страны вышла на траекторию роста вопреки рестрикциям.

"Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций... Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать", — объяснил представитель Кремля.

Напомним, Politico на ежегодном мероприятии в Брюсселе по оглашению "наиболее влиятельных персон за год" объявило "главным разрушителем года" Набиуллину за то, что она спасла российскую экономику ещё в 2014 году. Спустя почти 10 лет политика Центробанка, по оценке аналитиков журнала, сделала возможным "предотвращение последствий беспрецедентных санкционных мер Запада".

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Андрей Бражников
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