Кремль оценил объявление Набиуллиной "главной разрушительницей года" по версии Politico
Песков объяснил включение Набиуллиной в рейтинг Politico ростом экономики России
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной "главным разрушителем года" по версии журнала Politico за достижения по борьбе с санкциями. Он считает причиной то, что экономика страны вышла на траекторию роста вопреки рестрикциям.
"Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций... Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, Politico на ежегодном мероприятии в Брюсселе по оглашению "наиболее влиятельных персон за год" объявило "главным разрушителем года" Набиуллину за то, что она спасла российскую экономику ещё в 2014 году. Спустя почти 10 лет политика Центробанка, по оценке аналитиков журнала, сделала возможным "предотвращение последствий беспрецедентных санкционных мер Запада".