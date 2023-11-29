"Главный мечтатель": Зеленский в Брюсселе удостоился очередной "награды"

Издание Politico признало Владимира Зеленского победителем в номинации "Мечтатель года", следует из трансляции на сайте газеты.

На ежегодном мероприятии Politico в Брюсселе, посвящённом оглашению "наиболее влиятельных персон за год", ведущий представил рейтинг по трём категориям. Первая номинация "Деятели" посвящена персонам, обладающим реальной властью. В категории под названием "Разрушители" представлены те, кто может изменить ход игры, а "Мечтатели" — люди, продвигающие идею, которая вызывает споры.

Зеленский в рамках мероприятия назван "главным мечтателем года". В описании к его фото говорится, что Зеленский, который в прошлом году был назван "самым влиятельным человеком Европы", "менял ход истории" не мощью Вооружённых сил Украины или экономики страны, а силой своих слов.