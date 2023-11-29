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29 ноября, 01:18

"Спасла рубль": Politico назвала Набиуллину "главным разрушителем года"

Politico назвало главу ЦБ Набиуллину "разрушителем года" за рост экономики РФ

<p>Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61631/photos/61053" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Обложка © Kremlin.ru

Газета Politico на ежегодном мероприятии в Брюсселе, посвящённом оглашению "наиболее влиятельных персон за год", определилась со званием "главный разрушитель года". Как передаёт издание, им стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — говорится в статье, посвящённой её деятельности.

Журналисты сообщают, что глава регулятора спасла российскую экономику ещё в 2014 году. Спустя почти 10 лет политика Центробанка, по данным издания, сделала возможным "предотвращение последствий беспрецедентных санкционных мер Запада".

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Ранее Лайф писал, что издание Politico признало Владимира Зеленского победителем в номинации "Мечтатель года". Ведущий представил рейтинг по трём категориям. Первая номинация "Деятели" посвящена персонам, обладающим реальной властью. В категории под названием "Разрушители" представлены те, кто может изменить ход игры, а "Мечтатели" — люди, продвигающие идею, которая вызывает споры.

Алексей Соловьёв
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