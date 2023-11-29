"Спасла рубль": Politico назвала Набиуллину "главным разрушителем года"

Газета Politico на ежегодном мероприятии в Брюсселе, посвящённом оглашению "наиболее влиятельных персон за год", определилась со званием "главный разрушитель года". Как передаёт издание, им стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — говорится в статье, посвящённой её деятельности.

Журналисты сообщают, что глава регулятора спасла российскую экономику ещё в 2014 году. Спустя почти 10 лет политика Центробанка, по данным издания, сделала возможным "предотвращение последствий беспрецедентных санкционных мер Запада".