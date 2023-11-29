"Спасла рубль": Politico назвала Набиуллину "главным разрушителем года"
Politico назвало главу ЦБ Набиуллину "разрушителем года" за рост экономики РФ
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Обложка © Kremlin.ru
Газета Politico на ежегодном мероприятии в Брюсселе, посвящённом оглашению "наиболее влиятельных персон за год", определилась со званием "главный разрушитель года". Как передаёт издание, им стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", — говорится в статье, посвящённой её деятельности.
Журналисты сообщают, что глава регулятора спасла российскую экономику ещё в 2014 году. Спустя почти 10 лет политика Центробанка, по данным издания, сделала возможным "предотвращение последствий беспрецедентных санкционных мер Запада".
Ранее Лайф писал, что издание Politico признало Владимира Зеленского победителем в номинации "Мечтатель года". Ведущий представил рейтинг по трём категориям. Первая номинация "Деятели" посвящена персонам, обладающим реальной властью. В категории под названием "Разрушители" представлены те, кто может изменить ход игры, а "Мечтатели" — люди, продвигающие идею, которая вызывает споры.