"Потерь было бы больше": Набиуллина объяснила повышения ключевой ставки

"Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но, поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше", — сказала она в ходе выступления в Госдуме.