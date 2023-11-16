"Потерь было бы больше": Набиуллина объяснила повышения ключевой ставки
Набиуллина назвала необходимыми последние повышения ключевой ставки
Решение Банка России повысить ключевую ставку было вынужденным. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, если бы регулятор не принял такие меры, потери были бы гораздо выше.
"Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но, поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше", — сказала она в ходе выступления в Госдуме.
Напомним, 27 октября Банк России снова повысил ключевую ставку — на этот раз сразу на два процентных пункта, с 13 до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Так, согласно обновлённому прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5% (при целевом показателе 4%). Позже в Центробанке добавили, что будут готовы снова повышать ставку, если не увидят устойчивого замедления роста цен.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев