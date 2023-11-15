В Банке России напомнили условие для нового повышения ключевой ставки

Центробанк будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила в среду, 15 ноября, зампред регулятора Ольга Полякова.

"При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", — отметила она в ходе выступления на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.