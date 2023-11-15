В Банке России напомнили условие для нового повышения ключевой ставки
Зампред ЦБ Полякова: Ключевую ставку повысят, если инфляция не замедлится
Центральный банк России. Обложка © Shutterstock
Центробанк будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила в среду, 15 ноября, зампред регулятора Ольга Полякова.
"При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", — отметила она в ходе выступления на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца текущего года возможно ещё одно повышение ключевой ставки. А в следующем году по мере замедления инфляции Центробанк начнёт её снижать. Кроме того, она раскрыла, в чём заключается основная проблема российской экономики. По её словам, речь идёт о дефиците рабочей силы.