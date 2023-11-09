Ключевую ставку могут ещё раз повысить до конца года, предупредили в ЦБ

В Центробанке не исключают ещё одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании в Госдуме в четверг, 9 ноября.

"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и ещё одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнём снижать ставку", — уточнила председатель ЦБ.