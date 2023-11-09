Ключевую ставку могут ещё раз повысить до конца года, предупредили в ЦБ
Глава ЦБ Набиуллина не исключает нового повышения ключевой ставки в этом году
В Центробанке не исключают ещё одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании в Госдуме в четверг, 9 ноября.
"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и ещё одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнём снижать ставку", — уточнила председатель ЦБ.
К слову, ранее во время выступления в нижней палате парламента Набиуллина отмечала, что экономике нужны "длинные" деньги. А снижение ключевой ставки при высокой инфляции "длинных" денег банкам не обеспечит.
Напомним, что 27 октября Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023-го годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. При этом зарплаты в России растут выше инфляции, отмечал президент Владимир Путин.
LIFE / Владимир Суворов