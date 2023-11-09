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9 ноября, 08:40

Набиуллина: Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции

Ключевую ставку необходимо снижать на базе низкой инфляции. Об этом 9 ноября заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Нужны "длинные" деньги. А они бывают достаточно дешёвыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая. Потому что если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то "длинные" деньги банки не дадут. Потому что они будут ориентироваться на инфляцию и ожидания инфляции", — указала глава регулятора.

По её словам, "длинные" деньги появятся только тогда, когда будет снижена ключевая ставка на базе низкой инфляции.

Набиуллина не исключила, что ЦБ придётся снова поднять ставку при необходимости

Набиуллина не исключила, что ЦБ придётся снова поднять ставку при необходимости

А ранее депутат Госдумы Наумов предложил Центробанку провести мозговые штурмы после повышения ставки до 15%. По его словам, необходимо придумать план "Б", который не расшатает финансово-экономическую систему страны, но при этом охладит инфляцию.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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