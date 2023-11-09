Набиуллина: Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции
Ключевую ставку необходимо снижать на базе низкой инфляции. Об этом 9 ноября заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
"Нужны "длинные" деньги. А они бывают достаточно дешёвыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая. Потому что если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то "длинные" деньги банки не дадут. Потому что они будут ориентироваться на инфляцию и ожидания инфляции", — указала глава регулятора.
По её словам, "длинные" деньги появятся только тогда, когда будет снижена ключевая ставка на базе низкой инфляции.
А ранее депутат Госдумы Наумов предложил Центробанку провести мозговые штурмы после повышения ставки до 15%. По его словам, необходимо придумать план "Б", который не расшатает финансово-экономическую систему страны, но при этом охладит инфляцию.
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