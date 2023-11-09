Набиуллина: Снижать ключевую ставку необходимо на базе низкой инфляции

"Нужны "длинные" деньги. А они бывают достаточно дешёвыми не из-за того, что у нас ключевая ставка низкая, а когда инфляция низкая. Потому что если даже, предположим, мы бы снизили ключевую ставку, а инфляция останется высокой, то "длинные" деньги банки не дадут. Потому что они будут ориентироваться на инфляцию и ожидания инфляции", — указала глава регулятора.