В Госдуме после повышения ключевой ставки посоветовали ЦБ поискать "план Б"

Центробанку, который сегодня поднял ключевую ставку до 15%, есть смысл поискать вместе с правительством "план Б", который позволит не расшатывать систему, но при этом охладить инфляционные процессы. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов. Он также предложил ЦБ провести мозговые штурмы на этот счёт вместе с депутатами.

"Грустная новость. Вообще, хочется верить, что когда-нибудь мы будем комментировать решения, которые в обратную сторону двигаются: о том, что ставка снижается. И сомнения у меня есть в том, что та модель, в которой решение о повышении ставки принимается, единственно верная, как учение Маркса", — отметил парламентарий.

Наумов призвал искать другие способы охлаждения инфляционных процессов, при этом достигая всех целей, которые связаны с предсказуемой, стабильной финансово-экономической ситуацией. Он также напомнил, что сегодня реализуются разные госпрограммы и в основе очень многих востребованных проектов лежит применение кредитов.

"Если ставка будет так расти, то средств, которые есть в бюджете, может не хватить, а это очень нежелательное состояние, когда проекты начали финансировать и оставили, подвесили без обещанных субсидий. Поэтому уверен, что всё-таки Центробанку имеет смысл поискать, помоделировать вместе с правительством так называемый план Б. Искать какие-то инструменты, которые не так влияли бы на процессы, но при этом всё-таки сохраняли стратегический курс на развитие отраслей промышленности, транспорта и энергетики", — подчеркнул депутат.