Набиуллина раскрыла, в чём заключается основная проблема российской экономики

Основной проблемой российской экономики стал дефицит рабочей силы. Об этом сообщила в четверг, 9 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Что касается роста экономики, как я уже сказала, по нашим прогнозам, он будет положительный, но, действительно, темпы роста будут чуть ниже. И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы", — сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, для дальнейшего развития отечественной экономики следует обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда. Особенно остро сейчас проблема с кадрами наблюдается в перешагнувших докризисный уровень отраслях. В частности, это машиностроение и химическая промышленность, добавила глава ЦБ.