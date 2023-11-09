В ЦБ заявили о продолжении трансформации экономики в ближайшие два года

Трансформация экономики России продолжится в ближайшие два года. Такое заявление сделала в четверг, 9 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие 2 года. Как я уже говорила, темпы роста будут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления. Это как раз связано с тем, что восстановительная стадия завершена", — отметила она.

По словам главы ЦБ, российская экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% в 2026 году.