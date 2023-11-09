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9 ноября, 08:13

В ЦБ заявили о продолжении трансформации экономики в ближайшие два года

Набиуллина: Трансформация экономики России продолжится в 2024-2025 году

Трансформация экономики России продолжится в ближайшие два года. Такое заявление сделала в четверг, 9 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие 2 года. Как я уже говорила, темпы роста будут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления. Это как раз связано с тем, что восстановительная стадия завершена", — отметила она.

По словам главы ЦБ, российская экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% в 2026 году.

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А ранее Лайф писал, что Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России по итогам 2023 года на 2,8%. Такого результата не ожидали даже российские власти, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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