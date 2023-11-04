Песков назвал ожидаемый рост экономики РФ на 2,8% великолепным результатом

Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России по итогам года на 2,8%, и это великолепный и неожиданный даже для самих властей результат, заявил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков, напомнив, что ещё в апреле Минэк прогнозировал рост на 1,2%.

"Это великолепно. Причём это во многом даже, наверное, неожиданно для того же правительства", — заметил Песков в ходе марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".