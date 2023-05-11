Кремль заявил о достаточном запасе прочности у экономики России
Песков: Ситуация в российской экономике контролируемая и есть запас прочности
Российская экономика демонстрирует устойчивость к международным вызовам, запас прочности сохраняется, и ситуация не вызывает опасений. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас достаточно хорошие макроэкономические показатели. В данном случае ситуация абсолютно контролируемая, есть необходимый запас прочности по разным параметрам", — пояснил он, отвечая на вопрос о дефиците бюджета.
Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин и Министерство финансов РФ также неоднократно говорили о стабильных экономических показателях, несмотря на сложную международную обстановку.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась впервые с 2014-го в десятке крупнейших экономик мира. По итогам прошлого года РФ произвела товары и услуги на общую сумму 2,3 триллиона долларов. Таким образом, наша страна заняла восьмое место по данному показателю.