Российская экономика демонстрирует устойчивость к международным вызовам, запас прочности сохраняется, и ситуация не вызывает опасений. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас достаточно хорошие макроэкономические показатели. В данном случае ситуация абсолютно контролируемая, есть необходимый запас прочности по разным параметрам", — пояснил он, отвечая на вопрос о дефиците бюджета.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин и Министерство финансов РФ также неоднократно говорили о стабильных экономических показателях, несмотря на сложную международную обстановку.