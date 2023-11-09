Силуанов оценил прогноз ЦБ о возможности нового повышения ключевой ставки

Все последние решения Центрального банка относительно ключевой ставки были вызваны стремлением не допустить дальнейшей раскрутки потребительских цен. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, если регулятор увидит, что предпринятых им мер не достаточно для того, чтобы сдержать инфляцию, то прогноз Эльвиры Набиуллиной ещё об одном повышении ключевой ставки до конца года вполне может сбыться.

Министр Силуанов заявил, что на инфляцию влияет множество причин, и ЦБ рассмотрит их комплексно. Видео © LIFE

"В этом году мы ожидаем существенно более низких темпов дефицита бюджета, чем планировали. В бюджете на следующую трёхлетку дефицит заложен менее 1%, поэтому с точки зрения бюджетной политики, всё адекватно тем общим задачам по снижению инфляции и росту благосостояния людей", — рассуждает министр.