Силуанов оценил прогноз ЦБ о возможности нового повышения ключевой ставки
Министр Силуанов: На инфляцию влияет много причин, и ЦБ рассмотрит их комплексно
Все последние решения Центрального банка относительно ключевой ставки были вызваны стремлением не допустить дальнейшей раскрутки потребительских цен. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, если регулятор увидит, что предпринятых им мер не достаточно для того, чтобы сдержать инфляцию, то прогноз Эльвиры Набиуллиной ещё об одном повышении ключевой ставки до конца года вполне может сбыться.
Министр Силуанов заявил, что на инфляцию влияет множество причин, и ЦБ рассмотрит их комплексно. Видео © LIFE
"В этом году мы ожидаем существенно более низких темпов дефицита бюджета, чем планировали. В бюджете на следующую трёхлетку дефицит заложен менее 1%, поэтому с точки зрения бюджетной политики, всё адекватно тем общим задачам по снижению инфляции и росту благосостояния людей", — рассуждает министр.
Силуанов отметил, что ослабление курса рубля было одним из факторов, подстёгивающих инфляцию, но сейчас ситуация изменилась, курс укрепился. Он подытожил, что на рост цен влияет целый комплекс причин, и Центробанк будет оценивать ситуацию в целом для решения дальнейших вопросов с ключевой ставкой.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца текущего года возможно ещё одно повышение ключевой ставки. А в следующем году по мере замедления инфляции Центробанк начнёт её снижать. Кроме того, она раскрыла, в чём заключается основная проблема российской экономики. По её словам, речь идёт о дефиците рабочей силы.
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