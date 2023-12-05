Улюкаев похвалил Набиуллину и усомнился, что "смог бы как она"
Экс-министр Улюкаев: Глава ЦБ Набиуллина в нынешней ситуации действует адекватно
Российскому Центробанку под руководством Эльвиры Набиуллиной удаётся противостоять внешним шокам, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в экономике страны. Таким мнением поделился бывший министр экономического развития (2013–2016) Алексей Улюкаев.
В интервью YouTube-блогеру Катерине Гордеевой* он признался, что едва ли кто-то в нынешней ситуации поступил бы более эффективно, чем Набиуллина. Да и в целом, по словам Улюкаева, он не хотел бы сегодня быть членом российского правительства, ведь нынешнее руководство страны существует в более жёстких ограничениях, чем прежде.
"Я не знаю, мог бы я сделать лучше, чем они. Про Министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять. Они существуют в более жёстких политических ограничениях", — добавил экс-министр.
Напомним, что в 2018 году бывшего главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку. На свободу Улюкаев вышел 12 мая 2022 года, когда вступило в силу решение о его условно-досрочном освобождении. На свободе он даёт уже не первое интервью. Ранее во время общения с журналистами он признался, что ходить по улицам и вести себя как остальные — это удивительный кайф.
* Признана иноагентом
ТАСС / Валерий Шарифулин