Улюкаев похвалил Набиуллину и усомнился, что "смог бы как она"

Российскому Центробанку под руководством Эльвиры Набиуллиной удаётся противостоять внешним шокам, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в экономике страны. Таким мнением поделился бывший министр экономического развития (2013–2016) Алексей Улюкаев.

В интервью YouTube-блогеру Катерине Гордеевой* он признался, что едва ли кто-то в нынешней ситуации поступил бы более эффективно, чем Набиуллина. Да и в целом, по словам Улюкаева, он не хотел бы сегодня быть членом российского правительства, ведь нынешнее руководство страны существует в более жёстких ограничениях, чем прежде.

"Я не знаю, мог бы я сделать лучше, чем они. Про Министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять. Они существуют в более жёстких политических ограничениях", — добавил экс-министр.