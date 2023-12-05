Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
Минфин РФ предложил изменить программу льготной ипотеки. В ведомстве заявили, что первоначальный взнос по ней может вырасти до 30%. Проект уже внесён в Правительство России, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
"Минфин РФ предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%", — передаёт "Интерфакс" слова Чебескова.
В ведомстве также предложили вдвое урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга до шести миллионов рублей. Кроме того, возможно ограничение получения заёмщиками сразу нескольких льготных кредитов и введение требования к уровню дохода граждан.
Напомним, что 20 сентября первоначальный взнос по ипотеке уже повышался — с 15% до 20%. Также тогда изменилась и максимальная величина субсидий, которые получают банки для финансирования программ льготной ипотеки. Её снизили на 0,5 процентного пункта — с трёх до двух с половиной.
Shutterstock