Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Минфин РФ предложил изменить программу льготной ипотеки. В ведомстве заявили, что первоначальный взнос по ней может вырасти до 30%. Проект уже внесён в Правительство России, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Минфин РФ предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%", — передаёт "Интерфакс" слова Чебескова.

В ведомстве также предложили вдвое урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга до шести миллионов рублей. Кроме того, возможно ограничение получения заёмщиками сразу нескольких льготных кредитов и введение требования к уровню дохода граждан.