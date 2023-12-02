В России повысят первоначальный взнос по льготной и семейной ипотекам

Российское Правительство намерено повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек с целью регулировать выдачу. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса", — сказал Хуснуллин журналистам.

Зампред Правительства отметил, что сейчас объём выдачи ипотеки очень большой. В этом году прирост ипотечных портфелей превысит 3,5 триллиона рублей, в прошлом году было два триллиона.