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2 декабря, 09:44

В России повысят первоначальный взнос по льготной и семейной ипотекам

Хуснуллин анонсировал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Российское Правительство намерено повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек с целью регулировать выдачу. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса", — сказал Хуснуллин журналистам.

Зампред Правительства отметил, что сейчас объём выдачи ипотеки очень большой. В этом году прирост ипотечных портфелей превысит 3,5 триллиона рублей, в прошлом году было два триллиона.

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Напомним, что 20 сентября первоначальный взнос по ипотеке уже повышался — с 15% до 20%. Также тогда изменилась и максимальная величина субсидий, которые получают банки для финансирования программ льготной ипотеки. Её снизили на 0,5 процентного пункта — с 3 до 2,5.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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