Первоначальный взнос по льготной ипотеке вырастет до 20% с 20 сентября

Правительство повысило до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Заёмщик оплачивает за счёт собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства материнского (семейного) капитала), бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов либо от организации (работодателя заёмщика), 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома", — гласит текст правового акта.

В постановлении говорится о тех договорах кредитования, которые были заключены со дня начала действия документа. Размер первоначального взноса для тех договоров, что были заключены ранее, останется прежним — от 15%.

Также изменилась и максимальная величина субсидий, которые получают банки для финансирования программ льготной ипотеки. Её снизили на 0,5 процентного пункта — с 3 до 2,5. Постановление было подписано 9 сентября и начнёт действовать спустя семь дней после официальной публикации.

Таким образом, всем, кто собирается покупать по льготной ипотечной программе жильё с минимальным первоначальным взносом, необходимо подписать договор ипотечного кредитования в срок до 19 сентября включительно. С 20 сентября минимальное значение первоначального взноса будет составлять уже 20%, объяснила в беседе с NEWS.ru заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

В том, что у россиян осталось совсем немного времени, чтобы уплатить первоначальный взнос по старой цене, согласен и директор направления "Новостройки" компании "Инком-недвижимость" Валерий Кочетков. По его оценке, повышение суммы взноса спровоцирует российских граждан активнее скупать самые бюджетные квартиры в новостройках.

Сейчас в России доступно несколько программ льготной ипотеки. Самая популярная из них работает на всей территории РФ и позволяет получить кредит со ставкой не выше 8% годовых на приобретение квартиры в новостройке или постройку дома. Максимальные суммы таких предложений составляют 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и шесть миллионов — для прочих регионов.