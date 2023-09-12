Путин: Все риски для экономики из-за расширения льготной ипотеки купируются
Определённые риски для экономики России в связи с расширением льготной ипотеки есть, однако все они купируются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Да-да-да. Есть определённые риски. Но мы их видим и купируем", — сказал глава государства, отвечая на вопрос модератора о рисках для экономики на фоне расширения льготной ипотеки.
Напомним, с начала 2023 года льготной ипотекой воспользовались почти полмиллиона российских семей. Как рассказывал глава государства Владимир Путин, за это время свои жилищные условия улучшили 400 тысяч россиян. При этом президент пообещал и дальше развивать программы льготной ипотеки.
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