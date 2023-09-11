"Всем будет выгодно": Мутко предложил удешевить ипотеку на некоторые квартиры
Мутко предложил снизить ставки по ипотеке при покупке больших квартир
Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), предложил снизить ставки по ипотеке на большие по площади квартиры. Правда, о каких конкретно размерах жилья идёт речь, он уточнять не стал.
"Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем", — заявил Мутко.
Как отметил гендиректор "Дома.РФ", на сегодняшний день более половины жилья в новостройках приходится на однушки, но такие квартиры совсем не подходят для семей, у которых есть дети.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ планирует повысить до 20% первоначальный взнос по льготной ипотеке. По данным журналистов, в российском кабмине сейчас обсуждают увеличение первоначального взноса с 15 до 20%, а также снижение на 0,5 процентного пункта (п.п.) предельной величины субсидии банкам.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев