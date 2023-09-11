"Всем будет выгодно": Мутко предложил удешевить ипотеку на некоторые квартиры

Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), предложил снизить ставки по ипотеке на большие по площади квартиры. Правда, о каких конкретно размерах жилья идёт речь, он уточнять не стал.

"Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем", — заявил Мутко.

Как отметил гендиректор "Дома.РФ", на сегодняшний день более половины жилья в новостройках приходится на однушки, но такие квартиры совсем не подходят для семей, у которых есть дети.