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5 сентября, 10:20

Правительство хочет изменить условия по льготной ипотеке, узнали СМИ

"Ведомости": Кабмин хочет повысить до 20% первый взнос по льготной ипотеке

Правительство России планирует повысить до 20% первоначальный взнос по льготной ипотеке и сократить субсидию банкам. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине.

По данным издания, в российском кабмине сейчас обсуждают увеличение первоначального взноса с 15 до 20%, а также снижение на 0,5 процентного пункта (п.п.) предельной величины субсидии банкам.

"Ещё несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что её пора прижимать", — заявил собеседник издания.

По его словам, основными рисками являются несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен. Возможное повышение первоначального взноса до 20% подтверждает и РИА "Новости" со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова. По его словам, механизм планируется скорректировать в ближайшее время.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Наталья Исакова
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