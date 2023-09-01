Кабмин отменил требование о минимальной зарплате для льготной IТ-ипотеки

До сегодняшнего дня в городах-миллионниках айтишники, желающие оформить льготный кредит на жильё, должны были получать зарплату не ниже 120 тысяч рублей в месяц. В других городах — не менее 70 тысяч. Для живущих в Москве была установлена минимальная граница в 150 тысяч рублей. Новый порядок оформления ипотеки действует для молодых специалистов IT-сферы в возрасте до 36 лет.