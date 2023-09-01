Кабмин отменил требование о минимальной зарплате для льготной IТ-ипотеки
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее IT-специалистам оформлять льготную ипотеку без ограничений из-за размера минимальной зарплаты. Документ опубликован на сайте Правительства России.
До сегодняшнего дня в городах-миллионниках айтишники, желающие оформить льготный кредит на жильё, должны были получать зарплату не ниже 120 тысяч рублей в месяц. В других городах — не менее 70 тысяч. Для живущих в Москве была установлена минимальная граница в 150 тысяч рублей. Новый порядок оформления ипотеки действует для молодых специалистов IT-сферы в возрасте до 36 лет.
Напомним, в апреле Лайф рассказывал о предложении Минцифры России упростить правила выдачи льготной ипотеки молодым (до 30 лет включительно) IT-специалистам. Из них просили исключить требования к минимальной зарплате и увеличить общий портфель таких кредитов.
ТАСС / Руслан Шамуков