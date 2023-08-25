В Минфине раскрыли будущее ставок по льготной ипотеке
"Известия": Минфин не будет поднимать ставку по льготной ипотеке на новостройки
Министерство финансов РФ не планирует повышать ставку по льготным ипотечным программам после повышения Центробанком РФ ключевой ставки с 8,5 до 12%, сообщили газете "Известия" в пресс-службе Минфина.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что, судя по всему, в Минфине считают текущую ставку достаточно высокой. Эксперт считает, что в ведомстве скорее всего ожидают её снижения, а не подъёма.
"Ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5–1% в 2024 году, чтобы не слишком перегревать цены на первичном рынке жилья, однако более вероятен вариант полной отмены предложений с господдержкой", — заявила Наталья Мильчакова.
При ключевой ставке 12% власти найдут средства для субсидирования льготных ипотечных ставок, считает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. При этом он допускает повышение процентов по госпрограммам при сохранении Центробанком курса на ужесточение денежно-кредитной политики.
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Напомним, ранее ЦБ внепланово повысил ставку сразу до 12% годовых. Решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после того, как Банк России опубликовал решение, рубль укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Но эффект продлился недолго. В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки.
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