В Минфине раскрыли будущее ставок по льготной ипотеке

Министерство финансов РФ не планирует повышать ставку по льготным ипотечным программам после повышения Центробанком РФ ключевой ставки с 8,5 до 12%, сообщили газете "Известия" в пресс-службе Минфина.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что, судя по всему, в Минфине считают текущую ставку достаточно высокой. Эксперт считает, что в ведомстве скорее всего ожидают её снижения, а не подъёма.

"Ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5–1% в 2024 году, чтобы не слишком перегревать цены на первичном рынке жилья, однако более вероятен вариант полной отмены предложений с господдержкой", — заявила Наталья Мильчакова.