Минцифры предлагает упростить правила выдачи льготной ипотеки IT-специалистам
Минцифры России предложило упростить правила выдачи льготной ипотеки молодым (до 30 лет включительно) IT-специалистам. Из них просят исключить требования к минимальной зарплате и увеличить общий портфель таких кредитов, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на IT-ипотеку. [Предлагается] исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет включительно", — уточнили в ведомстве.
А общую сумму кредитов, на которую рассчитана программа льготной ипотеки, призвали увеличить более чем в два раза — с 240 миллиардов до 500 миллиардов рублей.
Ранее Лайф сообщал, что иностранным специалистам в сфере информационных технологий в России стало проще найти работу и получить вид на жительство. Благодаря нововведению они могут заключать трудовой договор с аккредитованными IT-компаниями без оформления разрешения или патента.
LIFE / Павел Баранов