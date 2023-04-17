КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 15:26

Минцифры предлагает упростить правила выдачи льготной ипотеки IT-специалистам

Минцифры России предложило упростить правила выдачи льготной ипотеки молодым (до 30 лет включительно) IT-специалистам. Из них просят исключить требования к минимальной зарплате и увеличить общий портфель таких кредитов, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на IT-ипотеку. [Предлагается] исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет включительно", — уточнили в ведомстве.

А общую сумму кредитов, на которую рассчитана программа льготной ипотеки, призвали увеличить более чем в два раза — с 240 миллиардов до 500 миллиардов рублей.

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Ранее Лайф сообщал, что иностранным специалистам в сфере информационных технологий в России стало проще найти работу и получить вид на жительство. Благодаря нововведению они могут заключать трудовой договор с аккредитованными IT-компаниями без оформления разрешения или патента.

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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