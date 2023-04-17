Минцифры предлагает упростить правила выдачи льготной ипотеки IT-специалистам

Минцифры России предложило упростить правила выдачи льготной ипотеки молодым (до 30 лет включительно) IT-специалистам. Из них просят исключить требования к минимальной зарплате и увеличить общий портфель таких кредитов, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на IT-ипотеку. [Предлагается] исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет включительно", — уточнили в ведомстве.

А общую сумму кредитов, на которую рассчитана программа льготной ипотеки, призвали увеличить более чем в два раза — с 240 миллиардов до 500 миллиардов рублей.