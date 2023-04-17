В Минпросвещения раскритиковали плохую подготовку айтишников в России

В Минпросвещения оценили подготовку IT-специалистов в российских колледжах. Как заявила замдиректора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Марина Софронова, она не соответствует вызовам современного рынка труда.

"По многим специальностям даже в системе профобразования подготовка ведётся достаточно долго, до пяти лет. Мы считаем, что в системе IT это не совсем соответствует вызовам современного рынка труда", — сказала она на парламентских слушаниях Комитета по просвещению в Госдуме.

Вместе с тем Софронова рассказала, что в этом году ведомство в рамках проекта "Профессионалитет" осуществляет набор заявок на создание кластеров в IT-сфере. Она уточнила, что по шести образовательным программам заявки уже поданы.