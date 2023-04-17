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17 апреля, 09:50

В Минпросвещения раскритиковали плохую подготовку айтишников в России

Минпросвещения: Подготовка в системе IT не соответствует вызовам рынка труда

<p>Российские студенты во время занятия по информатике. Фото © Shutterstock</p>

Российские студенты во время занятия по информатике. Фото © Shutterstock

В Минпросвещения оценили подготовку IT-специалистов в российских колледжах. Как заявила замдиректора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Марина Софронова, она не соответствует вызовам современного рынка труда.

"По многим специальностям даже в системе профобразования подготовка ведётся достаточно долго, до пяти лет. Мы считаем, что в системе IT это не совсем соответствует вызовам современного рынка труда", — сказала она на парламентских слушаниях Комитета по просвещению в Госдуме.

Вместе с тем Софронова рассказала, что в этом году ведомство в рамках проекта "Профессионалитет" осуществляет набор заявок на создание кластеров в IT-сфере. Она уточнила, что по шести образовательным программам заявки уже поданы.

В Екатеринбурге и Челябинске женщины стали чаще искать работу в IT и логистике

В Екатеринбурге и Челябинске женщины стали чаще искать работу в IT и логистике

Ранее Лайф сообщал, что иностранным специалистам в сфере информационных технологий в России стало проще найти работу и получить вид на жительство. Благодаря нововведению они могут заключать трудовой договор с аккредитованными IT-компаниями без оформления разрешения или патента.

Николь Вербер
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